Stand: 16.09.2020 10:34 Uhr

Unter Kompost begraben: Radfahrerin schwer verletzt

Großes Glück im großen Unglück - so lässt sich vielleicht umschreiben, was einer Radfahrerin am Mittwochmorgen im Uchte (Landkreis Nienburg) zugestoßen ist. Die 65-Jährige ist von der Ladung eines umkippenden Lkw-Anhängers zur Seite geworfen und komplett verschüttet worden. Erst als Rettungssanitäter, die dem verletzten Lkw-Fahrer zur Hilfe eilten, eine Stimme aus dem riesigen Berg von Kompost vernahmen, der sich über die Straße verteilt hatte, wurden sie auf die Frau aufmerksam. So konnte die schwer Verletzte schließlich geborgen und ins Krankenhaus nach Sulingen gebracht werden.

Straße Zur Ihle in Uchte vorerst gesperrt

Der Sattelzug hatte die Radfahrerin laut Polizei gegen 8 Uhr auf der Straße Zur Ihle überholen wollen. Dabei war der Anhänger aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten und umgekippt. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Straße wurde gesperrt, um den verschütteten Kompost umzuladen und den Sattelzug zu bergen. Dafür wurde auch ein Kran angefordert. Die Staatsanwaltschaft in Verden hat unterdessen die Beschlagnahme des Unfall-Lasters angeordnet.

