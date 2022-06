Stand: 24.06.2022 15:00 Uhr Unkraut mit Gasbrenner abgefackelt: Gartenhütte in Flammen

Eine böse Überraschung hat der Besitzer einer Gartenhütte in Eschershausen (Landkreis Holzminden) erlebt, als er am Freitagvormittag vom Einkaufen zurückkam: Etwa 20 Feuerwehrleute löschten in seinem Garten seine in Flammen stehende Hütte. Für das Feuer verantwortlich war der Besitzer offenbar selbst, wie Ermittlungen der Polizei ergaben. Demnach hatte der Mann zuvor mit einem Bunsenbrenner Unkraut auf seinem Grundstück vernichtet und war dann zum Einkaufen gegangen. Dass sich Glutreste wieder entzünden könnten, hatte er dabei offenbar nicht bedacht. Die Polizei beziffert den Schaden auf 2.500 Euro. Sie nimmt das Beispiel zum Anlass, noch einmal eindrücklich davor zu warnen, Unkraut bei Trockenheit abzubrennen.

