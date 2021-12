Unfälle auf A2 bei Lauenau: Ein Toter und drei Verletzte Stand: 29.12.2021 16:48 Uhr Nach zwei Unfällen auf der A2 ist die Sperrung in Richtung Dortmund aufgehoben. Bei Lauenau war ein Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei waren um kurz nach Mitternacht zwischen Lauenau und Rehren (Landkreis Schaumburg) zunächst ein Auto und ein Lkw zusammengeprallt. Der 25 Jahre alte Autofahrer war demnach aus noch ungeklärten Gründen ungebremst in den Laster gefahren. Er starb an seinen Verletzungen.

Hühner-Transporter kippt um

Am Ende des Staus kollidierte in der Folge ein Lastwagen mit anderen Fahrzeugen. Zunächst fuhr der 34-jährige Fahrer auf einen anderen Lkw auf, schob diesen auf einen Überholstreifen und fuhr dann auf den Lkw eines 40-Jährigen auf. Durch den Zusammenprall kippte der mit Hühnern beladene Anhänger des 34-Jährigen um. Insgesamt wurden dabei drei Personen verletzt. Laut Polizei verendeten auch Tiere. Und weil einige Hühner ins Freie gelangten, musste zeitweise auch die A2 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden.

