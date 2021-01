Unerlaubte Videos: Rekordstrafe gegen notebooksbilliger.de Stand: 08.01.2021 10:34 Uhr Der Online-Händler notebooksbilliger.de aus Sarstedt (Landkreis Hildesheim) soll Beschäftigte und Kunden gefilmt haben. Dafür soll das Unternehmen ein Bußgeld in Höhe von 10,4 Millionen Euro zahlen.

Die Strafe hat die niedersächsische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Barbara Thiel, angeordnet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Demnach wurden Beschäftigte mindestens zwei Jahre lang in vielen Bereichen des Betriebs ohne Rechtsgrundlage überwacht, unter anderem an den Arbeitsplätzen, in Verkaufsräumen, Lagern und Aufenthaltsbereichen.

Auch Kunden wurden gefilmt

Auch Kunden von notebooksbilliger.de waren von der unzulässigen Videoüberwachung betroffen, da einige Kameras auf Sitzgelegenheiten im Verkaufsraum gerichtet waren. "In Bereichen, in denen sich Menschen typischerweise länger aufhalten, zum Beispiel um die angebotenen Geräte ausgiebig zu testen, haben die datenschutzrechtlich Betroffenen hohe schutzwürdige Interessen", heißt es dazu von der Datenschutz-Behörde.

Thiel: "Schwerwiegender Verstoß gegen das Datenschutzrecht"

Laut Thiel handelt es sich bei den Videoaufnahmen um einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Die Filmaufnahmen seien dann auch noch unverhältnismäßig lang gespeichert worden, zum Teil mehr als 60 Tage. Dadurch seien die Beschäftigten in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt worden, sagte Thiel.

Unternehmen hat Einspruch eingelegt

Der Bußgeldbescheid in Höhe von 10,4 Millionen Euro sei der notebooksbilliger.de AG noch vor dem Jahreswechsel zugestellt worden. Da der Versandhändler Einspruch gegen den Bescheid eingelegt hat, werden sich am Ende wohl Gerichte mit dem Fall beschäftigen.

Strafe richtet sich nach Umsatz

Die Höhe des Bußgeldes regelt die europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Demnach kann die Strafe eine Höhe von bis zu vier Prozent des Umsatzes des Unternehmens betragen. Die Datenschutzbeauftragten in den Bundesländern sind in Deutschland dafür zuständig, die Einhaltung der DSGVO zu kontrollieren. Im vergangenen Jahr hatte Niedersachsens Datenschutz-Behörde bis Oktober Bußgelder in Höhe von 137.000 Euro verhängt. 2018 betrug die Summe der insgesamt verhängten Strafen 480.000 Euro.

