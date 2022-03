Weniger Ankünfte von Geflüchteten an Drehkreuz Laatzen Stand: 30.03.2022 20:42 Uhr Innerhalb von rund drei Wochen sind bislang etwa 13.000 Ukraine-Flüchtlinge am Drehkreuz am Messebahnhof Laatzen bei Hannover angekommen. Zuletzt waren die Ankünfte rückläufig.

So kamen am Dienstag laut Mitteilung des Innenministeriums in Hannover etwa 270 Menschen per Zug oder Bus in Laatzen an, am Dienstag zuvor waren es noch 659 Menschen, am Dienstag vor zwei Wochen noch 1.190. Die täglichen Ankunftszahlen seien aufgrund der nach wie vor dynamischen Zugangssituation jedoch Schwankungen unterworfen, teilte eine Sprecherin mit. Somit könne noch nicht abgeschätzt werden, ob sich aus den in den vergangenen Tagen rückläufigen Ankünften eine dauerhafte Reduzierung ergebe.

Drehkreuz soll ostdeutsche Bundesländer entlasten

Auf dem Bahnhof und dem benachbarten Messegelände wurde ein Drehkreuz zur Verteilung der Menschen aufgebaut. Viele bleiben nur wenige Stunden oder eine Nacht dort, bis es für sie in eine andere Stadt oder ein anderes Bundesland weitergeht. Mit diesem Drehkreuz sollen vor allem ostdeutsche Bundesländer entlastet werden.

