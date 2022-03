Stand: 21.03.2022 11:10 Uhr Uhu-Brutplatz nicht beachtet? Windrad-Streit vor Gericht

Ein Streit um zwei geplante Windkraftanlagen im Landkreis Schaumburg wird heute vor dem Verwaltungsgericht Hannover verhandelt. Der Landkreis hat den Bau der Windräder bereits genehmigt, die Stadt Rinteln will den Bau noch verhindern. Ihrer Ansicht nach müssen ökologische Aspekte besser untersucht werden. So sei das europäische Vogelschutz-Gebiet "Uhu-Brutplatz im Weserbergland" nicht genug berücksichtigt worden. Das Gebiet befindet sich in der Nähe der geplanten Windräder.

