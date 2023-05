Überschallknall schreckt Menschen in Norddeutschland auf Stand: 01.05.2023 15:32 Uhr Zwei Überschallknalle haben am Mittag über Norddeutschland hinaus für Aufsehen gesorgt. Zwei Kampfjets der Bundeswehr waren vom Fliegerhorst Laage (Landkreis Rostock) in Mecklenburg-Vorpommern aufgestiegen.

Die beiden Eurofighter haben über Hannover die Schallmauer durchbrochen, twitterte die Luftwaffe am Mittag. Aus diesem Grund war auch weiter über die Region Hannover hinaus zwei Mal ein lauter Knall zu hören. Oberstleutnant Matthias Boehnke des Fliegerhorsts Laage sagte gegenüber dem NDR in Niedersachsen, dass die Kampfflugzeuge am Mittag aufgrund eines ausbleibenden Funkkontakt eines Passagierflugzeugs aufsteigen mussten.

Mit Überschallgeschwindigkeit: Eurofighter holen Flugzeug ein

Laut Boehnke gab es um 12.20 Uhr einen sogenannten "Alpha Scramble" - also einen Start nach kürzester Zeit wegen eines Alarms. Gegen 12.55 Uhr waren die beiden Knalle über der Region Hannover zu hören. Es sei charakteristisch für Überschallflugzeuge, dass es einen doppelten Knall gibt, sobald sie aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit die Schallmauer durchbrechen. Südlich von Münster konnten die Eurofighter das Passagierflugzeug einholen und auf sich aufmerksam machen. Anschließend habe der Funkkontakt wieder funktioniert.

Funkkontakt verloren: Fehler liege beim Piloten

Oberstleutnant Boehnke sagte dem NDR weiter, dass er von menschlichem Versagen ausgeht. Es handele sich demnach um einen Fehler des Piloten, der den Funkkontakt abbrechen ließ. Das Flugzeug sei inzwischen sicher in Amsterdam gelandet. Wo es gestartet ist, war noch unklar. Anwohner im Raum Hannover berichteten aufgrund der lauten Knall-Geschräusche von zitternden Fenster-Scheiben und wackelnden Balkonen. Zahlreiche Menschen meldeten sich bei der Polizei. Auf Twitter spekulierten viele Menschen über die Ursache der Knalle.

