Tunnelbau am Südschnellweg: Bauunternehmer schaltet Anwalt ein Stand: 17.08.2022 17:22 Uhr Dem Land Niedersachsen droht Ärger beim Bau des geplanten Südschnellweg-Tunnels. Bauunternehmer Günter Papenburg will juristisch gegen den Ausschluss seines Angebots aus dem Vergabeverfahren vorgehen.

Der Bauriese sagte dem NDR in Niedersachsen am Mittwoch, dass er ein Angebot in Höhe von 350 Millionen Euro für das Großprojekt abgegeben haben. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr habe dies zurückgewiesen, obwohl es, so Papenburg gegenüber dem NDR, das günstigste Angebot in dem Verfahren sei. Die beiden nächst höheren Gebote sollen laut "Hannoverscher Allgemeinen Zeitung" bei rund 394 und 426 Millionen Euro liegen. Dem Blatt zufolge habe die Behörde das Aus gegenüber Papenburg damit begründet, dass sie ihm den Tunnelbau nicht zutraue. Das Bieterverfahren läuft nun ohne Papenburg und seinen Konzern und soll nicht vor Oktober entschieden werden.

VIDEO: Umstrittenes Großprojekt: Die Sanierung des Südschnellwegs (07.01.2022) (4 Min)

Kostenexplosion von mehr als 100 Millionen Euro

Sollten Papenburgs Zahlen stimmen, wäre auch klar, dass das Land die kalkulierten Kosten für das Großprojekt nicht halten kann. 250 Millionen Euro sollte der Tunnelbau laut Zahlen aus dem Februar ursprünglich kosten. Die Straßenbaubehörde will sich zu neuen Kalkulationen wegen des laufenden Bieterverfahrens nicht äußern. Möglicherweise ist die Kostenexplosion auf den Krieg in der Ukraine und dadurch gestiegene Materialpreise zurückzuführen.

Klagen und Demos gegen die extreme Verbreiterung

Das Tunnel-Projekt ist stark umstritten. Anwohnende und die Bürgerinitiative Umweltschutz hatten gegen die geplante Verbreiterung des Schnellwegs geklagt. Plänen zufolge soll sich die Fahrbahnbreite verdoppeln. Dazu müssten zwölf Hektar im Landschaftsschutz- und Naherholungsgebiet Leinemasch gerodet und die Flächen versiegelt werden. Hunderte Bürgerinnen und Bürger haben mehrfach auf Fahrrädern vor Ort demonstriert.

