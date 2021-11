Stand: 01.11.2021 11:24 Uhr Trickbetrüger erbeuten Schmuck und Geld von 84-Jähriger

Trickbetrüger haben eine 83-jährige Frau aus Rinteln (Landkreis Schaumburg) um ihre Wertsachen gebracht. Die Seniorin hatte laut Polizeiangaben am Freitagnachmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhalten. Dieser gab vor, die Seniorin sei Ziel eines Einbruches, deshalb solle sie all ihr Geld und ihre Wertsachen der Polizei überlassen. Tatsächlich übergab die 83-Jährige kurz darauf Schmuck und eigens von der Bank abgeholtes Geld an einen unbekannten Abholer an ihrer Haustür. Abholer und Wertsachen sind seitdem verschwunden. Die Polizei warnt vor der Masche und bittet auch Angehörige, ihre älteren Verwandten vor solchen Betrügern zu warnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.11.2021 | 13:30 Uhr