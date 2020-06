Stand: 27.06.2020 11:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tote aus der Weser: Bisher keine heiße Spur

In dem Fall der getöteten Andrea K. im Landkreis Nienburg hat es über die Hotline der Polizei erste Reaktionen auf den Aufruf der Ermittler gegeben. Eine heiße Spur sei allerdings noch nicht dabei, sagte Axel Bergmann von der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am Sonnabend zu NDR.de. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Freitag das Obduktionsergebnis bekannt gegeben. Demnach wurde die 19-Jährige am Schleusenkanal bei Balge an eine Steinplatte gefesselt in der Weser versenkt, wo sie ertrank.

5.000 Belohnung ausgesetzt

Die Staatsanwaltschaft Verden hat für sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Der Leichnam war am 28. April entdeckt und geborgen worden.

Hinweistelefon eingerichtet

Die Polizei hat unter der Nummer 0172/2 62 87 14 ein Telefon eingerichtet. Sie weist darauf hin, dass auch für Zeugen möglicherweise unwichtige Beobachtungen bedeutsam sein können. Alle Hinweise werden vertraulich behandelt.

Das sind die Fragen der Ermittler

Wer hat in der Zeit zwischen dem 5. und 6. April 2020 Beobachtungen am Schleusenkanal bei Balge gemacht?

Sind Fahrzeuge mit den Kennzeichen NI, WTM (Wittmund) und FRI (Friesland) aufgefallen?

Wer hat Andrea K. in Nienburg oder Umgebung gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort und/oder Wohnort machen?

Wer kann Hinweise auf unerlaubte Prostitution im Bereich Nienburg geben oder hat Insiderwissen über die regionale Rotlichtszene?

Opfer trug markantes Tattoo

Wie die Polizei Mitte Mai mitteilte, stammt Andrea K. aus Schöningen im Landkreis Helmstedt. Das Opfer trug als Tätowierung am Hals ein Kreuz und in Schreibschrift ein "P." als Abkürzung. Die Behörden gehen davon aus, dass sich die 19-Jährige zwischenzeitlich in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) und Nienburg beziehungsweise in Drakenburg (Landkreis Nienburg) aufgehalten haben könnte.

