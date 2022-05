Stand: 15.05.2022 14:08 Uhr Tödlicher Unfall in der Wedemark: Auto prallt gegen Baum

In der Wedemark bei Hannover ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war er mit einem VW Caddy unterwegs, als das Auto in Abbensen in einer Kurve von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer sei noch am Unfallort gestorben. Die Identität des Verstorbenen war zunächst unklar. An dem Pkw waren laut Polizei kroatische Kennzeichen angebracht. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Fahrer geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511) 109-18 88 zu melden.

