Tödliche Schüsse in Hannover-Döhren: Verdächtiger in U-Haft Stand: 09.03.2023 18:27 Uhr Nach den tödlichen Schüssen an einer Stadtbahn-Haltestelle in Hannover-Döhren sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige gilt als polizeibekannt. Das Tat-Motiv ist weiter unklar.

Spezialkräfte hatten den jungen Mann am Mittwochabend in der Wohnung seiner Mutter in Hameln festgenommen. Die Polizei stellte dort laut Staatsanwaltschaft Hannover auch zwei Schusswaffen sicher. Es wird untersucht, ob eine davon die Tatwaffe ist. Der Mann steht unter Verdacht, Ende Februar auf dem Bahnsteig im hannoverschen Stadtteil Döhren mehrfach auf einen 34-Jährigen geschossen zu haben. Dieser starb kurz darauf. Laut Staatsanwaltschaft ist der Verdächtige wegen anderer Vergehen bereits polizeibekannt.

VIDEO: 34-Jähriger an Stadtbahnhaltestelle in Hannover erschossen (01.03.2023) (2 Min)

Schüsse in Döhren: Videoaufnahmen zeigen Tatverdächtigen

Nach NDR-Informationen führten mehrere Aspekte die Ermittler auf die Spur des 22-Jährigen. Demnach war der Mann zur Tatzeit auf Videoaufnahmen einer Stadtbahn zu sehen. Außerdem wurden Zeugen Fotos von unterschiedlichen Männern gezeigt. Dabei haben alle eindeutig den 22-Jährigen als mutmaßlichen Täter identifiziert, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem NDR in Niedersachsen mitteilte. Zudem wurde am Tatort ein Handy sichergestellt. Dies gehöre vermutlich dem Tatverdächtigen.

Täter zunächst für minderjährig gehalten

Unklar ist weiter das Motiv der Tat. Zeugen hatten den Schützen, der nach der Tat zu Fuß geflüchtet war, zunächst für minderjährig gehalten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war der 34-Jährige am Tatabend an der Stadtbahnhaltestelle "Fiedelerstraße" aus einer Bahn gestiegen. Am Bahnsteig geriet der 34-Jährige laut Zeugenaussagen in Streit mit dem Schützen und einer Frau, die diesen begleitete.

Polizei ermittelt wegen Totschlags

Der Schütze soll dann eine Waffe gezogen und mindestens zwei Schüsse abgegeben haben. Ein Schuss traf den Mann in den Bauch. Ein von Zeugen alarmierter Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo der Mann kurz darauf starb. Eine Obduktion ergab, dass er an dem Bauchschuss verblutete. Der Täter und die Frau flüchteten. Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt wegen Totschlags.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.03.2023 | 06:30 Uhr