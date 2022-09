Tierquälerei? Ermittlungen gegen Mäster aus Hameln-Pyrmont Stand: 21.09.2022 10:30 Uhr Das Deutsche Tierschutzbüro hat mehrere Schweinemast-Betriebe wegen Tierquälerei angezeigt - darunter ist auch ein Halter aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Der Verein schildert einen "Horrorstall".

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen den Mäster Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen, wie die Behörde am Mittwoch bestätigte. Die Tierschützer werfen ihm und sechs weiteren Zulieferern eines großen Schlachtunternehmens vor, Schweine nicht artgerecht gehalten und behandelt zu haben. In der Anlage in Hessisch-Oldendorf seien schwerkranke Schweine nicht medizinisch versorgt und dem Tod überlassen worden. Videoaufnahmen aus dem Mastbetrieb zeigten unter anderem Tiere mit blutigen Ringelschwänzen, schweren Wunden und faustgroßen Schwellungen.

VIDEO: Tierquälerei in Schweineställen - nur Einzelfälle? (26.06.2021) (10 Min)

Betrieb setzt laut Tierschützern auch Elektroschocker ein

"Es ist regelrecht ein Horrorstall, die Tiere leiden massiv und der Betreiber kümmert sich einfach nicht um die Tiere", sagte der Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbüros, Jan Peifer. Dabei nehme der Betrieb an der "Initiative Tierwohl" teil und habe in den vergangenen Jahren rund 200.000 Euro EU-Subventionen für Umwelt- und Tierschutzverbesserungen erhalten. Beim Transport zum Schlachthof, so ein weiterer Vorwurf des Vereins, würden die Schweine mit Elektroschockern "regelrecht misshandelt".

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft Massentierhaltung