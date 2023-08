Stand: 05.08.2023 09:24 Uhr Taxifahrer bewahrt Seniorin in Hannover offenbar vor Betrügern

Ein Taxifahrer hat in Hannover offenbar einen Trickbetrug verhindert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war eine 80-Jährige am Dienstag zunächst auf einen sogenannten Schockanruf hereingefallen. Betrüger hatten sich demnach als Polizisten ausgegeben und einen "hohen Geldbetrag" gefordert, weil die Tochter der Seniorin einen Menschen bei einem Unfall tödlich verletzt hätte. Laut Polizei bestellten die Trickbetrüger der Seniorin ein Taxi, damit sie das Geld bei der nächsten Bank abheben kann. Während der Fahrt erzählte sie dem Taxifahrer von dem Anruf. Dieser witterte Betrug, fuhr die Seniorin zurück nach Hause und passte dort den nächsten Anruf der Betrüger ab. Anschließend informierte er die Polizei. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt wegen versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betruges.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.08.2023 | 07:00 Uhr