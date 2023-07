Stand: 21.07.2023 07:54 Uhr Hohe Beute nach Schockanruf in Hannover

Betrüger haben durch einen Schockanruf in Hannover ein Vermögen in sechsstelliger Höhe erbeutet. Laut Polizei hatten die Täter einer 58 Jahre alten Frau am Telefon weisgemacht, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe bei dem eine schwangere Frau getötet wurde. Nun müsse ihre Tochter ins Gefängnis, wenn keine Kaution gezahlt würde. Die 58-jährige sollte die Kaution zu einer vermeintlichen Außenstelle des Amtsgerichts in der hannoverschen Nordstadt bringen. Die Frau organisierte daraufhin Wertgegenstände im sechstelligen Bereich und übergab sie auf der Straße einem vermeintlichen Polizisten, der von einem angeblichen Sicherheitsmitarbeiter begleitet wurde. Als die Männer verschwunden waren, kam der 58-Jährigen die Situation schließlich doch seltsam vor und sie alarmierte die Polizei. Eine sofortige Suche nach den Tätern blieb allerdings erfolglos. Die Beamten weisen darauf hin, dass Polizei und Justiz niemals Bargeld oder Wertgegenstände einfordern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.07.2023 | 08:30 Uhr