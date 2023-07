Stand: 19.07.2023 07:40 Uhr Taxifahrer sollen Polizei im Kampf gegen Trickbetrug helfen

Taxifahrer in Braunschweig sollen helfen, Trickbetrüger zu entlarven. Die Polizei hat sich mit einer Präventionskampagne an mehrere Taxiunternehmen der Stadt gewandt. Denn oft würden Betrugsopfer ein Taxi nutzen, wenn sie zur Bank fahren, um Geld abzuheben. Bei einem Treffen wurde den Fahrerinnen und Fahrern erklärt, woran sie mögliche Opfer von Trickbetrug erkennen. Auch mehr als 1.000 Handzettel mit den wichtigsten Tipps wurden als Gedächtnisstütze gedruckt. Zusätzlich wird es Info-Postkarten in den Taxis geben, die die Fahrer potenziellen Opfern im Verdachtsfall überreichen können. Darauf werden die verschiedenen Betrugsmaschen erklärt. Ein Fragenkatalog soll den Opfern zudem dabei helfen, den Betrug möglichst selbst zu erkennen.

