Schockanruf: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug an Seniorin Stand: 30.06.2023 14:24 Uhr Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin in Wolfsburg hat eine Seniorin vermutlich vor einem hohen Geldverlust bewahrt. Die 84-Jährige sollte laut Polizei nach einem Schockanruf 100.000 Euro zahlen.

Demnach wurde die Frau am Donnerstag offenbar von Telefonbetrügern angerufen. Eine weinende, weibliche Stimme habe erzählt, dass der Sohn der älteren Dame einen tödlichen Unfall hatte, erklärte die Polizei. Die Seniorin sollte deswegen eine Kaution in Höhe von 100.000 Euro übergeben. Als die 84-Jährige diese bei der Bank abheben wollte, reagierte die Bankmitarbeiterin sofort und informierte die Polizei. Die Seniorin wurde anschließend von den Beamten darüber aufgeklärt, dass sie von kriminellen Betrügern angerufen wurde.

Zweiter Fall: 89-Jährige soll 60.000 Euro zahlen

Ebenfalls am Donnerstag wäre auch eine 89-Jährige fast auf einen solchen Schockanruf hereingefallen. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Telefon über einen schweren Unfall ihrer Tochter informiert - 60.000 Euro Kaution sollte sie zahlen. Die Frau hatte laut Polizei bereits alle Wertsachen zusammengesucht, rief vor der Übergabe aber ihre Tochter an. Erleichtert habe die 89-Jährige festgestellt, dass es dieser gut ging, so die Polizei.

