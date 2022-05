Stand: 20.05.2022 12:46 Uhr Tankschiff havariert auf dem Mittellandkanal in Hannover

Auf dem Mittellandkanal in Hannover ist am späten Donnerstagabend ein Tankschiff havariert. Laut Feuerwehr waren durch ein defektes Ventil rund 20.000 Liter Wasser in den Bug des 86 Meter langen Tankers eingedrungen. Die Einsatzkräfte konnten das Schiff noch am Abend stabilisieren: Das Wasser sei schnell von Bord gepumpt worden, so die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Weil die Schiffsbesatzung das Rückschlag-Ventil aber nicht komplett abdichten konnte, hat die Wasserschutzpolizei die Weiterfahrt vorerst verboten. Heute soll das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt entscheiden, ob der Tanker seine Fahrt fortsetzen darf. Bis dahin liegt er weiter an der Anderter Schleuse in Hannover. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hat das Schiff Dieselkraftstoff geladen.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

