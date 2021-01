Stand: 13.01.2021 07:48 Uhr Surf-Projekt "Leinewelle" nimmt weitere juristische Hürde

Wassersportler sind ihrem Ziel mitten in Hannover surfen zu können, einen großen Schritt näher gekommen. Das Verwaltungsgericht hat eine Klage des Fischereivereins gegen die geplante stehende Welle unweit des Landtages abgewiesen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Für das Surf-Projekt gibt es im Flussverlauf nach Ansicht des Richters kaum andere geeignete Stellen. Für Angler bieten sich dagegen sehr wohl viele weitere Orte an, an denen sie fischen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.01.2021 | 07:30 Uhr