Strukturwandel in Autoindustrie: Agentur soll unterstützen

Eine neue Agentur soll Niedersachsens Auto- und Zulieferindustrie beim Strukturwandel helfen. Der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall und die Gewerkschaft IG Metall haben sie mit Unterstützung des Landes gegründet. Ziel ist es, Arbeitsplätze in Niedersachsen zu halten. Die Kernaufgabe der fünf Mitarbeitenden der Agentur werde es sein, einzelne Betriebe zu beraten und zu vernetzen, hieß es am Dienstag von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) in Hannover. In diesem und im nächsten Jahr bekommt die Transformationsagentur insgesamt 800.000 Euro vom Land.

