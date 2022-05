Stand: 01.05.2022 09:54 Uhr Streit zwischen Familien in Nienburg eskaliert

Am Samstagabend ist laut Polizei ein Streit zwischen zwei Großfamilien in Nienburg eskaliert. Zunächst wurde die Polizei gegen 19 Uhr von mehreren Anwohnern wegen einer lautstarken Auseinandersetzung gerufen. Bereits dort habe es mehrere Verletzte gegeben, die vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Die Lage hätte dann allerdings vorerst beruhigt werden können. Rund zwei Stunden später wurde die Polizei erneut gerufen. Aufgrund der angespannten Lage forderten die Beamten schnell Verstärkung an. In der Spitze hätten sich rund 100 Beteiligte der Familien versammelt. Dabei soll ein 28 Jahre alter Mann mit einer Schreckschusswaffe geschossen und einen Menschen im Gesicht verletzt haben. Die Beteiligten sollen auch Schlagwerkzeuge wie Hammer und Teleskopschlagstöcke genutzt haben. Mehrere Personen wurden schwer verletzt. Die Polizei wurde ebenfalls mit Steinen und Pfefferspray angegriffen. Es wurden Strafverfahren eingeleitet und mehrere Menschen kamen in Gewahrsam. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Streit von Anfang April zwischen den Familien Grund für die gewalttätige Auseinandersetzung gewesen sein.

