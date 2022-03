Stand: 24.03.2022 09:17 Uhr Streit um Geld: 17-Jähriger in Hannover mit Messer verletzt

Ein Jugendlicher ist in Hannover am Mittwoch durch Messerstiche in den Rücken leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war er zuvor mit einem Gleichaltrigen an einem Spielplatz in Streit geraten. Der mutmaßliche spätere Täter hatte Bargeld von ihm gefordert. Als er das von ihm nicht bekam, soll er zugeschlagen und im Anschluss mit einem Messer in den Rücken seines Opfers gestochen haben. Der Angreifer flüchtete zunächst mit Freunden, wurde aber wenig später festgenommen. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.03.2022 | 09:30 Uhr