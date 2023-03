Stand: 23.03.2023 17:30 Uhr Streit mit Investor Windhorst: Hannover zieht aus Ihme-Zentrum aus

Die Stadt Hannover zieht aus dem Ihme-Zentrum aus. Das hat die Verwaltung entschieden. Die Verantwortlichen machen nach eigenen Angaben von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch. Hintergrund seien demnach gebrochene Versprechen der Firma "Projekt Ihme-Zentrum" (PIZ) des Investors Lars Windhorst. Windhorst hätte nach dem Kauf versprochen, den heruntergekommenen Gebäudekomplex im Stadtteil Linden zu sanieren. Mehrere Fristen ließ die PIZ aber immer wieder verstreichen. Arbeiten an der Fassade kommen seit Jahren kaum voran. Mit der Stadt Hannover verliert das Ihme-Zentrum den mit Abstand größten Mieter. Die Eigentümergemeinschaft will am Donnerstagabend darüber abstimmen, ob die Anteile des Investors Windhorst nun zwangsversteigert werden.

Weitere Informationen Ihme-Zentrum: Stadt Hannover zieht Kündigung in Betracht Die Stadt Hannover ist offenbar kurz davor, ihren Mietvertrag zu kündigen. Grund: der fehlende Baufortschritt. mehr

