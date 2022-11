Stand: 20.11.2022 10:26 Uhr Steigende Nichtschwimmerzahlen: DLRG schlägt Alarm

Die DLRG in Niedersachsen hat angesichts der Energiekrise vor neuen Rekordzahlen bei den Nichtschwimmern gewarnt. Allein in Niedersachsen hätten bereits mindestens 150.000 Kinder bedingt durch die Corona-Pandemie Schwimmen nicht erlernt. "Nun kommen zu diesen alarmierenden Zahlen noch im Zuge der Energiekrise geschlossene und kalte Bäder hinzu" sagte Niedersachsens DLRG-Präsident Oliver Liersch. "So erreichen wir in Niedersachsen bald schon eine Zahl von 200.000 Kindern, die nicht, nicht mehr oder nicht mehr richtig schwimmen können." Auch Schulen und Vereine schlügen zunehmend Alarm, weil sie mit der hohen Nichtschwimmerzahl stark gefordert oder überfordert wären. So seien oftmals bereits halbe Jahrgänge, die zur Klasse 5 an weiterführende Schulen wechselten, Nichtschwimmer.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwimmen Energiekrise