Stand: 22.09.2020 07:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Stadtrat stimmt über neue Dezernenten ab

Der Rat der Stadt Hannover entscheidet am Donnerstag über drei neue Dezernentinnen und Dezernenten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Für den Bereich Personal, Digitales und Recht haben die Grünen Lars Baumann vorgeschlagen. Er will die lange Wartezeiten auf Termine bei der Verwaltung verkürze und den Bürger-Service verbessern. So sollen Abläufe vereinfacht und viele Anliegen im Internet, ohne den Weg zum Amt, geregelt werden können. Für das Bauressort steht auf Wunsch der SPD Thomas Vielhaber zur Wahl. Für Soziales kandidiert Sylvia Bruns von der FDP.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.09.2020 | 06:30 Uhr