Mutmaßlicher Tötungsversuch mit Auto: 54-Jähriger in U-Haft Stand: 20.09.2024 18:11 Uhr In Wunstorf hat ein Autofahrer laut Polizei mehrmals versucht, einen anderen Mann zu überfahren. Die Staatsanwaltschaft Hannover wertet die Tat als versuchte Tötung. Der 54-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Dies habe eine Haftrichterin am Nachmittag angeordnet, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Angaben der Ermittler war der 54-Jährige am Donnerstagabend mit seinem Auto in die Einfahrt eines Grundstücks in Wunstorf (Region Hannover) gefahren. Dort steuerte er direkt auf einen 40-Jährigen zu. Das Opfer stand den Angaben zufolge neben einem Auto in der Garage. Per Sprung habe der 40-Jährige sich gerade noch rechtzeitig retten können, so die Polizei.

Müllcontainer als Barriere aufgebaut

Der Angriff mit dem Wagen war damit aber noch nicht vorbei: Der Autofahrer setzte laut Ermittlerangaben zurück und versuchte es erneut, scheiterte jedoch an einem anderen geparkten Wagen. Im Anschluss fuhr der Tatverdächtige aus der Garage heraus auf die Straße, wendete dort und fuhr wieder auf den 40-Jährigen zu. Dieser hatte laut Polizei zusammen mit einem Zeugen in der Zwischenzeit einen Müllcontainer und eine Mülltonne als Barriere aufgebaut. Der 54-Jährige hielt dennoch auf beide Männer zu, prallte allerdings mit dem Auto gegen die rechte Wand der Garageneinfahrt. Der Angreifer flüchtete im Anschluss zu Fuß. Er konnte später in der Nähe festgenommen werden. Laut Polizei wurde der 54-jährige Autofahrer leicht verletzt.

Wohl länger Streit zwischen Opfer und Täter

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Laut Polizei besteht jedoch der Verdacht, dass ein länger andauernder Streit zwischen dem 54-Jährigen und dem 40-Jährigen der Auslöser gewesen sein könnte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min