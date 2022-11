Stand: 03.11.2022 16:20 Uhr Stadt Hannover richtet neue Waffenverbotszonen ein

Die Stadt Hannover reagiert auf die Messerangriffe der vergangenen Monate. Am Steintor wird eine neue Waffenverbotszone eingerichtet. Die seit drei Jahren bestehende Verbotszone rund um den Hauptbahnhof wird deutlich verschärft. Wer in den Bereichen mit einem Messer erwischt wird, muss mit bis zu 10.000 Euro Strafe rechnen, sagt Ordnungsdezernent Axel von der Ohe. Schilder werden in Zukunft auf die Verbotszonen hinweisen. Polizei und Stadt wollen hier ihre Präsenz deutlich erhöhen. Dazu will die Stadt ein Präventionskonzept gegen Messerangriffe auf den Weg bringen. Laut Polizei Hannover haben die Attacken rund um den Hauptbahnhof und das Steintor allein von 2021 auf 2022 um mehr als 50 Prozent zugenommen.

Weitere Informationen Hannover will mehr gegen Messerangriffe tun Die Polizei verzeichnet immer mehr Angriffe mit Messern. Ein Runder Tisch diskutiert über Verbotszonen und Prävention. (07.09.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.11.2022 | 15:00 Uhr