Stand: 21.05.2021 11:16 Uhr Sexueller Missbrauch: EKD zeigt ehemaligen Mitarbeiter an

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in Hannover habe nach eigenen Angaben ein Disziplinarverfahren gegen einen ehemaligen Mitarbeiter wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe eröffnet. Zudem habe sie Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Weitere Details zum Verfahren könnten aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt gegeben werden. Sobald sich ein neuer Stand ergebe, werde die EKD die Öffentlichkeit informieren, hieß es in der Mitteilung. Betroffene von sexualisierter Gewalt im Raum der evangelischen Kirche und der Diakonie können sich an die "ZentraleAnlaufstelle.help" sowie an die landeskirchlichen Ansprechpersonen für Betroffene sexualisierter Gewalt wenden.

