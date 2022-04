Serengeti-Park rettet Löwenrudel aus der Slowakei Stand: 08.04.2022 16:00 Uhr Der Serengeti-Park in Hodenhagen ist um eine Attraktion reicher: Seit dem Start der Saison bevölkert ein neues, fünfköpfiges Löwenrudel den Tierpark in der Lüneburger Heide.

Die Tiere kommen aus dem slowakischen Tierpark "Resort Lipova". Dem Privat-Zoo war die Haltung der Raubkatzen aufgrund neuer rechtlicher Bestimmungen von den dortigen Behörden untersagt worden. Dem Tierpark sei eine vierwöchige Frist gesetzt worden, um ein neues Zuhause für die Löwen zu finden, erzählt Fabrizio Sepe, der Inhaber des Serengeti-Parks. Nach Ablauf der Frist wären die Tiere eingeschläfert worden, so Sepe.

Das Rudel besteht aus einem Löwen und vier Weibchen

"Für mich war es keine Frage, dass das Leben der Löwen in jedem Fall gerettet werden muss", teilt Sepe in einer Pressemitteilung mit. Bei dem Rudel handelt es sich demnach um besonders seltene Etosha-Löwen, die lediglich in fünf zoologischen Einrichtungen in ganz Europa anzutreffen seien. Das Rudel besteht aus einem sechs Jahre alten Löwen und vier Löwinnen im Alter von fünf und sechs Jahren.

