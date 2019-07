Stand: 13.07.2019 14:22 Uhr

Sea-Watch-Kapitänin Rackete wird ausgezeichnet

Die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete soll eine Verdienstmedaille verliehen bekommen. Und zwar die höchste Ehrung der Stadt Paris. Ausgezeichnet werden soll die 31-Jährige, deren Eltern im niedersächsischen Hambühren (Landkreis Celle) leben, für ihr Engagement für die Achtung der Menschenrechte. Sie hatte für die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch ein Boot mit 40 Migranten ohne Genehmigung in den Hafen des italienischen Lampedusa gefahren.

Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete im Interview Hallo Niedersachsen - 05.07.2019 19:30 Uhr Für die Rettung von Flüchtlingen bekam Kapitänin Carola Rackete viel Applaus, aber auch Morddrohungen. Jetzt äußert sich die junge Frau aus Hambühren im Gespräch mit dem NDR.







Italiens Innenminister spricht von "Heuchelei"

Die Ehrung wird ihre Anhänger sicherlich freuen, der italienische Innenminister Matteo Salvini nennt sie hingegen "Heuchelei". "Sie zeichnen die deutsche Kapitänin Carola Rackete wie eine Heldin aus, aber es war Paris, das nicht auf ihre Hilferufe reagiert hat", sagte Salvini am Sonnabend.

Rackete wird am Donnerstag befragt

Unmittelbar nach Einlaufen der "Sea-Watch 3" war Rackete zeitweise festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, bis ein italienisches Untersuchungsgericht diesen wieder aufhob. Am kommenden Donnerstag, 18. Juli, findet nun ihre erste Anhörung in der sizilianischen Stadt Agrigent statt. Sie soll zunächst zum Vorwurf der Beihilfe zur illegalen Einwanderung befragt werden. Dabei will Rackete nach eigener Auskunft vor allem darauf dringen, dass das Schiff "Sea-Watch 3" von den Behörden wieder freigegeben wird. Es ist derzeit festgesetzt in Sizilien.

Kapitänin verklagt Salvini

Wegen schwerer Verleumdung und Anstiftung zu Straftaten hat Rackete mittlerweile Klage gegen Italiens Innenminister Matteo Salvini eingereicht. Da er in der Öffentlichkeit und Sozialen Medien zu Hass anstachele, sollten seine offiziellen Facebook- und Twitter-Konten gesperrt werden, heißt es in der Klageschrift.

