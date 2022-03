Schröder ist nicht länger Ehrenbürger von Hannover Stand: 17.03.2022 16:45 Uhr Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist nicht mehr Ehrenbürger von Hannover. Das hat die niedersächsische Landeshauptstadt am Donnerstag mitgeteilt.

Die Verwaltung habe ein Schreiben von Schröder erhalten, in dem er erkläre, unwiderruflich auf die Ehrenbürgerwürde zu verzichten. Das zuvor angestoßene Verfahren zur Entziehung der Ehrenbürgerschaft sei damit beendet, heißt es. Schröder selbst hatte den Brief bereits am Dienstag in einem Online-Netzwerk veröffentlicht.

Onay: "Mit Werten unserer Stadt nicht in Einklang zu bringen"

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sagte: "Mit Blick darauf, dass Gerhard Schröder nicht bereit ist, persönliche Konsequenzen aus dem Krieg in der Ukraine zu ziehen, ist ein Ende seiner Ehrenbürgerschaft konsequent. Die anhaltenden geschäftlichen Verbindungen zwischen dem Altbundeskanzler und dem Kriegstreiber Wladimir Putin sind mit den Werten unserer Stadt nicht in Einklang zu bringen." Dennoch, so der Oberbürgermeister weiter, setze er sich trotz aller entstandenen Irritationen rund um Schröder dafür ein, dessen Verdienste als Kanzler und Hannoveraner nicht herabzuwürdigen. Er würde sich wünschen, dass sich Schröder erklärt, so Onay.

Langjähriger Freund von Putin

Schröder gilt als langjähriger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, er ist zudem Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Infolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine war der Altkanzler immer stärker in die Kritik geraten. Zwar hatte er die Regierung in Moskau aufgefordert, den Krieg schnellstmöglich zu beenden. Von persönlichen Konsequenzen war aber nicht die Rede.

Vergangene Woche hatte Schröder in Moskau mit Putin gesprochen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, erklärte die Vermittlungsbemühungen des Altkanzlers jedoch für gescheitert.

