Schlagergottesdienst: Gläubige tanzen vor dem Altar

Pastor Robert Dierking hat am Sonntagabend zum Schlagergottesdienst in die Christus-Kirche nach Rolfshagen (Landkreis Schaumburg) geladen - und ist damit auf große Resonanz gestoßen. Die hannoversche Band Schlagersahne heizte den Gläubigen heftig ein - mit Hits wie "Rote Lippen soll man küssen", "Wahnsinn" und "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben". Pastor Dierking - zunächst mit Hippie-Kopfband und im Talar - ließ nach der Predigt sein Gewand fallen und tanzte mit anderen Gläubigen vor dem Altar. Es gebe eine Sehnsucht gerade in dieser Zeit, so Dierking. Die Menschen wollten zusammen feiern. Das sei eine ganz große Kraftquelle, sich seines Glaubens gemeinsam zu versichern und zu feiern. Denn diese Unbeschwertheit sei im Alltag gerade sehr belastet. Glauben und feiern ist für viele in Rolfshagen kein Widerspruch. Die Kirchgänger hatten auch nach anderthalb Stunden nicht genug und forderten eine Zugabe nach der anderen.

