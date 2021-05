Stand: 12.05.2021 16:52 Uhr Scherenbostel: 83-jähriger Radfahrer stirbt nach Kollision

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover waren am Mittwochvormittag eine 83-jährige Seniorin und ihr 89-jähriger Beifahrer mit ihrem Pkw der Marke Opel die Langenhagener Straße in Scherenbostel in der Wedemark unterwegs. Bei einem Abbiegevorgang kollidierte das Auto mit einem 83-jährigen Radfahrer. In der Folge erlitt der Senior derart so Verletzungen, dass er trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen seinen Verletzungen erlag. Die Autofahrerin und ihr 89-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 entgegengenommen.

