Stand: 18.08.2021 10:10 Uhr Schärfere Corona-Regeln in der Region Hannover

Der Inzidenzwert der Corona-Infektionen in der Region Hannover lag drei Tage in Folge über 35. Ab Donnerstag sollen deshalb wieder schärfere Corona-Regeln gelten. Maximal zehn Personen aus drei Haushalten dürfen sich dann treffen. Geimpfte, Genesene und Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Ansonsten mache die Region von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch, sagte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). In weiteren Bereichen werde demnach nicht stärker eingeschränkt. Man habe das genau geprüft und könne das verantworten, so Jagau. Die Region gehe zudem davon aus, dass das Land neue Regeln erlässt, die ab der kommenden Woche gelten. Die Zunahme der Infektionen sei ziemlich deutlich auf Menschen zurückzuführen, die von Reisen heimkehren.

