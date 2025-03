Blindgänger in Hannover: 13 Weltkriegsgranaten gesprengt Stand: 28.03.2025 11:18 Uhr Im hannoverschen Stadtteil Bothfeld wurden am Freitagvormittag 13 Weltkriegsgranaten gesprengt. Rund 50 Menschen im Sicherheitsbereich können nun in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe die deutschen Flakgranaten erfolgreich gesprengt, teilte die Feuerwehr gegen 11 Uhr mit. Die Blindgänger waren bei Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne entdeckt worden. Um die Arbeiten für die Bevölkerung gefahrlos durchführen zu können, wurde ein Sicherheitsbereich festgelegt.

Für die rund 50 betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner im Sicherheitsbereich war laut Feuerwehr in der Städtischen Baumschule eine Betreuungsstelle eingerichtet worden. Diese hätten fünf Personen aufgesucht, so die Feuerwehr. An dem Einsatz waren den Angaben zufolge knapp 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen, Üstra und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen beteiligt. Auf dem Areal der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne wird derzeit ein neues Wohngebiet gebaut. Im vergangenen Jahr wurden dort bereits mehrere Weltkriegs-Granaten gefunden und unschädlich gemacht.

