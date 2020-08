Stand: 13.08.2020 11:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Senioren-Anlage brennt - Neue Unterkünfte gesucht

Nach dem Brand einer Senioren-Wohnanlage in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) sucht die Stadt neue Unterkünfte für die Bewohner. Derzeit werden sie in einem Schulzentrum versorgt. Die Feuerwehr schätzt, dass die Anlage nicht mehr bewohnt werden kann. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle.

Feuer greift von Container auf Wohnanlage über

Die Rettungskräfte waren am frühen Donnerstagmorgen alarmiert worden. Offenbar war zuvor ein Müllcontainer vor dem Gebäude in Brand geraten; die Flammen griffen dann auf die Fassade und den Dachstuhl der Senioren-Wohnanlage über. Nach Angaben der Feuerwehr in Sarstedt wurden 63 Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Zwei Personen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

