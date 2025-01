S-Bahn-Verkehr Hannover rollt weiterhin nur eingeschränkt Stand: 21.01.2025 13:03 Uhr Die eisigen Temperaturen sorgen bei der S-Bahn in der Region Hannover weiter für Probleme. Die Linien S21 und S51 fallen aus. Insgesamt entspannnt sich die Lage aber laut Betreiber allmählich.

Auf den Linien S2 und S4 rollt den Angaben zufolge der Verkehr mittlerweile wieder regulär. Dennoch empfiehlt Transdev Fahrgästen der S-Bahn Hannover, vor der Fahrt online die aktuellen Abfahrtzeiten zu prüfen. In den vergangenen Tagen hatte es massive Probleme im S-Bahnverkehr geben. Viele Fahrten fielen aus. Der Grund: vereiste Stromabnehmer. Das sind die elektrischen Leiter oberhalb der Bahnen. Beim Abtauen hatte zuletzt sogar das Technische Hilfswerk unterstützt. Mit Heizlüftern wurde die Bahnen in Hallen wieder aufgewärmt, so eine Transdev-Sprecherin.

Ungünstige Wetter-Kombi verursacht Probleme im S-Bahn-Verkehr

Weitere Informationen Die Wetter-Vorhersage für Niedersachsen Wie wird es heute, morgen und die nächsten Tage? Die Aussichten für Niedersachsen. mehr

Nicht nur die Kälte, sondern auch dichter Nebel beeinträchtigte am Dienstagmorgen den Verkehr in und um Hannover, so die Meteorologen der Wetterwelt GmbH. Während in Städten wie Hildesheim, Braunschweig und im Harz die Sonne schien, sorgte die feuchte Luft in Hannover dafür, dass der Stromabnehmern der S-Bahnen vereiste, was den Kontakt zur Oberleitung unterbrach, erklärte auch die Sprecherin von Transdev. Am Samstagabend saßen Fahrgäste bei Ronnenberg wegen eines wetterbedingten Stromausfalls sogar mehr als zwei Stunden fest ausharren. Aus Sicherheitsgründen durften sie nicht aussteigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.01.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr