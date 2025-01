Wegen Bauarbeiten: Zugausfälle und Umleitungen bis Februar Stand: 13.01.2025 11:02 Uhr Die Deutsche Bahn saniert eine Brücke im Zooviertel in Hannover. Für Fahrgäste der S-Bahn, sowie im Regional- und Fernverkehr gelten deshalb bis Anfang Februar geänderte Fahrpläne.

Wegen der Bauarbeiten auf der Eisenbahnbrücke Plathnerstraße ist der Zugverkehr in und um Hannover seit dem Wochenende eingeschränkt. Im Stadtgebiet sind die S-Bahn-Linien S3, S6 und S7 betroffen, wie die Verkehrsbetriebe Üstra mitteilten. Wer von Großburgwedel, Burgdorf, Dedenhausen, Dollbergen, Ehlershausen und Lehrte aus mitfahren will, muss sich den Angaben zufolge noch bis zum 7. Februar auf geänderte Ankunfts- und Abfahrtszeiten einstellen.

Weniger Züge zwischen Braunschweig und Hannover

Auch im Regionalverkehr fallen Zügen aus oder fahren aufgrund der Bauarbeiten andere Strecken. Der Bahnanbieter enno weist daraufhin, dass die Züge der Linie RE30 zwischen Hannover und Wolfsburg während der Arbeiten in Lehrte beginnen und enden. Dort sollten die Fahrgäste in die S-Bahn-Linie 7 umsteigen, hieß es. Die Westfalenbahn fährt zwischen Hannover und Braunschweig eigentlich im halbstündigen Takt. Während gebaut wird, sind sie lediglich ein Mal pro Stunde unterwegs. Reisende sollten auf angepasste Abfahrtszeiten achten, so die Bahn. In Braunschweig starten die Züge zum Beispiel zehn Minuten früher. Außerdem könnten Züge vereinzelt zur Haltestelle Hannover Linden-Fischerhof umgeleitet werden.

Auswirkungen im Fernverkehr

Fahrgäste, die nur auf der Durchreise sind, sind ebenfalls von den Gleisbauarbeiten betroffen. Auch ihre Züge werden zum Teil umgeleitet. Die Intercity-Züge (IC) zwischen Amsterdam und Berlin halten nach Angaben der Bahn nicht mehr in Hannover, sondern ersatzweise in Wunstorf. Gleiches gelte auch für den IC zwischen Norddeich Mole und Leipzig, so die Bahn. Züge zwischen Stuttgart und Dresden halten nicht am Braunschweiger Hauptbahnhof. Sie fahren laut Bahn nur zwischen Stuttgart und Hannover sowie zwischen Magdeburg und Dresden.

