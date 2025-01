Stand: 15.01.2025 11:52 Uhr Weichenstörung in Ronnenberg: S-Bahn verspätet und fällt aus

Aufgrund einer Weichenstörung in Ronnenberg (Region Hannover) kommt es seit Mittwochmorgen zu Verspätungen und Teilausfällen im S-Bahnverkehr in und um Hannover. Davon betroffenen sind die Linien S1, S2, S21, S51 und S5, wie der S-Bahnbetreiber Transdev mitteilte. Demnach fällt die S1 zwischen Hannover-Hauptbahnhof und Haste (Landkreis Schaumburg) bis auf Weiteres aus. Bahnreisende werden deshalb gebeten, auf die parallel verkehrende S2 auszuweichen. Wann die Weichenstörung in Ronnenberg behoben sein wird und die S-Bahnen wieder planmäßig fahren, ist laut dem Bahnunternehmen Transdev noch unklar. Fahrgästen wird empfohlen, sich vor ihrer Abfahrt im Internet zu informieren.

