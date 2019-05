Stand: 01.05.2019 13:27 Uhr

Rodewalder Wolf: Lies will Vorgehen verschärfen

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) will den Abschuss von Wölfen rechtlich erleichtern. Weil es oft kaum möglich sei, einen bestimmten Wolf zu identifizieren, müsse man darüber nachdenken, die Erlaubnis zum Abschuss nicht auf ein Tier zu beschränken, sondern sie auf mehrere Wölfe auszuweiten. "Es geht nicht darum, das ganze Rudel auf einmal zu entnehmen, sondern einzelne Tiere, um danach zu sehen, ob sich die Situation damit verbessert", sagte Lies der Nachrichtenagentur dpa. Die Entscheidung darüber solle die zuständige Behörde treffen, betonte der 51-Jährige.

Jagd seit Ende Januar

Hintergrund ist die Jagd auf den sogenannten Problemwolf aus einem Rudel in Rodewald im Landkreis Nienburg/Weser. Nach zahlreichen Rissen wurde der Rüde Ende Januar zum Abschuss freigegeben. Die Jagd auf das Tier erweist sich allerdings als schwierig. Dreimal wurde die jeweils auf einen Monat befristete Genehmigung bereits verlängert, zuletzt am Dienstag.

Pflicht zur Jagd auf den Rodewalder Wolf?

Laut Lies erschweren mehrere Gründe die Suche nach dem Rodewalder Rüden mit der Kennung "GW717m". Das größte Problem sei das bis zu 600 Quadratkilometer große Streifgebiet des Rudels. Zudem mangele es in diesem Gebiet, das aus über 170 Jagdrevieren besteht, an Unterstützung: "Alle haben die Sorge, sich in irgendeiner Form öffentlichen Beleidigungen oder sonstigen Dingen ausgesetzt sehen", sagte er. Lies will dies nun ändern - und erwägt dazu rechtliche Mittel. "Wir brauchen eine Grundlage dafür, dass uns die Revierinhaber, die Jagdpächter, die Jäger vor Ort als Partner zur Verfügung stehen", sagte er. Das Ministerium werde daher prüfen, "inwieweit wir rechtliche Möglichkeiten haben, die Jäger in diese Rolle zu versetzen."

