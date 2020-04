Stand: 12.04.2020 11:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Revision: AKW Grohnde geht sechs Wochen vom Netz

Das AKW Grohnde ist für sechs Wochen vom Netz gegangen. Am Ostersonntag hat Betreiber Preussen Elektra das Kernkraftwerk bei Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont für die jährliche Revision heruntergefahren - trotz aller Risiken und Kritik von den Grünen. Gesundheitsministerin Carola Reimann und Umweltminister Olaf Lies hatten Anfang April einen Kompromiss zugelassen, damit die Arbeiten durchgeführt werden können und der Infektionsschutz dennoch eingehalten werde. Wichtigste Maßnahme in diesem Zusammenhang: Statt 1.500 Mitarbeitern sind nun höchstens 250 Menschen auf dem Gelände erlaubt. Dadurch dauern die Arbeiten statt zwei Wochen eineinhalb Monate. Die Stromversorgung sei dennoch gewährleistet, sagte Lies. Der Plan sieht vor, das Kraftwerk am 25. Mai wieder anzufahren.

Videos 00:49 Reimann zu AKW: "Geplante Revision untersagt" Für die Wartung des Atomkraftwerks Grohnde hätten 1.000 zusätzliche Mitarbeiter vor Ort sein müssen. Carola Reimann (SPD) hat am Freitag wegen der Corona-Pandemie das Verbot einer derartigen Revision verkündet. Video (00:49 min)

Landkreis kontrolliert Auflagen für Betreiber

Der Kompromiss war zwischen dem niedersächsischen Umweltministerium, dem Betreiber und dem Landkreis Hameln-Pyrmont ausgearbeitet worden und enthält diverse Auflagen für die Durchführung der Arbeiten. Preussen Elektra sieht die Einhaltung von Corona-Regeln gewährleistet: Die Abstandsregeln könnten durch die Reduzierung des Fremdpersonals eingehalten werden, man habe Zelte aufgebaut, um genug Platz bei der Verpflegung zu gewährleisten, heißt es. Außerdem werde bei den Mitarbeitern, die einen aktuellen Corona-Test nachweisen müssen, beim Zutritt zum Kraftwerksgelände Fieber gemessen. Hamelns Kreisrat Carsten Vetter sagte gegenüber NDR 1 Niedersachsen, dass seine Behörde die Auflagen kontrollieren werde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.04.2020 | 10:00 Uhr