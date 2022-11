Stand: 14.11.2022 19:10 Uhr Resse: Nachbar rettet Ehepaar aus brennendem Haus

Samstagnacht ist in Resse in der Gemeinde Wedemark ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Ein 42-jähriger Nachbar bemerkte von seinem Balkon aus, dass Rauch aus dem Haus seiner Nachbarn drang und wählte den Notruf. Anschließend lief er zu dem brennenden Haus und klopfte am Schlafzimmerfenster, bis die Bewohner des Hauses aufwachten. Dadurch konnten sich eine 68-Jährige und ihr 78 Jahre alter Ehemann mit ihrem Hund aus dem Haus retten. Nur wenige Minuten später stand die Küche und kurz darauf das ganze Haus in Flammen. Laut Polizei war ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.11.2022 | 06:30 Uhr