Stand: 19.05.2022 09:42 Uhr Reisebus aus Kosovo auf Weg nach Hannover verunglückt

Beim Unfall eines Reisebusses auf dem Weg nach Hannover sind drei Menschen schwer und 16 leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Österreich war der Bus im Kosovo gestartet und gegen 3 Uhr in der Nacht zu Donnerstag auf einer Autobahn nordöstlich von Salzburg in einem Baustellenabschnitt gegen eine Leitplanke geprallt. Weitere Details hat die Polizei bislang nicht mitgeteilt.

