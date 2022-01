Stand: 21.01.2022 18:45 Uhr Regionalbahn fährt bei Peine in Minibagger

Ein Zug der Westfalenbahn ist am Freitagvormittag mit einem Minibagger kollidiert, der an einem Bahnübergang bei Vöhrum (Landkreis Peine) im Gleisbett stand. Alle 70 Fahrgäste und der Lokführer blieben unverletzt. Warum der Bagger dort abgestellt war, ist laut Polizei noch unklar. Fernzüge in Richtung Hannover mussten über Stunden umgeleitet werden, der Regionalverkehr rollte am Mittag wieder an. Am Nachmittag konnte die Strecke wieder komplett freigeben werden.

