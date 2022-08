Region Hannover testet autonom fahrenden Bus "nemoH" Stand: 22.08.2022 16:43 Uhr In Garbsen (Region Hannover) ist ab nächster Woche ein autonom fahrender Kleinbus im Linienverkehr unterwegs. Erst mal zum Test: für zehn Wochen, im Schritttempo und auf kurzer Strecke.

Das Gefährt, das auf der Linie 404 zusätzlich zum regulären Busverkehr fahren soll, heißt "nemoH". Es fährt in schwach nachgefragten Zeiten. Schnell ans Ziel kommen Fahrgäste mit dem Sechssitzer ohnehin zunächst nicht. Auf seiner zwei Kilometer langen Strecke zwischen den Haltestellen Schönebecker Allee und Garbsen-Mitte auf dem Uni-Campus Garbsen ist der Bus des Projekts "Neue Mobilität Hannover" mit Tempo 15 unterwegs.

Autonome Busse auch in Schweden, den Niederlanden und Schottland

"'NemoH' ist eine Maschine, die permanent dazulernt", erläuterte der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz. Die Fahrgäste seien in der Testphase nie allein im Bus, die Fahrten würden begleitet, betonte Franz. Er sei gespannt, wie der Versuch angenommen wird. Die zehnwöchige Testphase in Garbsen ist Teil eines europäischen Projekts. Die Busse werden gleichzeitig auch in Schweden, den Niederlanden und Schottland getestet. Den Großteil finanziert die EU, die Region Hannover zahlt für "nemoH" 300.000 Euro dazu.

