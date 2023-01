Stand: 04.01.2023 09:21 Uhr Region Hannover: 24-Jährige nach schwerem Unfall verstorben

Am 28. Dezember war eine 24 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße 188 zwischen Burgdorf und Uetze (Region Hannover) mit einem Transporter verunglückt. Rettungskräfte hatten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Frau am Dienstagnachmittag ihren Verletzungen erlegen. Sie war aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum gefahren und eingeklemmt worden.

