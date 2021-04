Stand: 21.04.2021 17:38 Uhr Regiobus-Depot soll in Ronnenberg-Weetzen entstehen

Das Verkehrsunternehmen Regiobus hat monatelang in der Region Hannover nach einem neuen Standort für sein Bus-Depot gesucht - nun hat sich das Unternehmen entschieden: Der neue Busbahnhof soll in Ronnenberg-Weetzen in der Nähe des Bahnhofs entstehen. Das Gelände liege recht zentral in der Region Hannover, hieß es. Von dort könnten die Busse ihre Einsatzorte ohne unnötig lange Leerfahrten erreichen, so ein Sprecher. Außerdem sei neben dem Bahnhof auch die B217 in der Nähe. Allerdings muss der Stadtrat von Ronnenberg den Plänen im Mai noch zustimmen. Ursprünglich sollte das Bus-Depot in Gehrden entstehen - die Stadt stoppte die Pläne jedoch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.04.2021 | 06:30 Uhr