Rattenfänger-Preis an Kinderbuchautor Goldfarb

Der Jugendbuchautor Tobias Goldfarb erhält den Rattenfänger-Literaturpreis 2022. Er wird für seinen Roman "Niemandsstadt" ausgezeichnet, wie die Stadt Hameln am Donnerstag mitteilte. Goldfarb soll den mit 5.000 Euro dotierten Preis am 7. Oktober im Theater Hameln entgegennehmen. Der Roman, so die Jury, reihe sich selbstbewusst in die Größen des Genres ein. Die Geschichte handelt vom Leben zweier Schülerinnen, sie spielt im realen Berlin sowie in einer von mystischen Wesen bevölkerten Parallelwelt der Stadt. Die Stadt Hameln vergibt die Auszeichnung seit 1984 alle zwei Jahre für Kinder- und Jugendromane.

