Rätsel um Python-Funde in Wohngebiet in Hannover gelöst Stand: 04.08.2022 09:37 Uhr Nachdem innerhalb kurzer Zeit zwei Schlangen in Hannover-Stöcken gefunden wurden, machte sich die Polizei auf die Suche - und fand eine simple Antwort.

Einer Frau war dieselbe gelbe Python zweimal entwischt. Die 21-Jährige hatte das 1,50 Meter lange Tier in ihrer Wohnung gehalten, wie die Polizei am Donnerstag dem NDR in Niedersachsen sagte. Nachdem es das erste Mal abgehauen, im Eingang eines Hauses gefunden und ins Tierheim gebracht worden sei, habe die Frau es dort abgeholt. Nur knapp zwei Wochen später wurde erneut die Tierrettung der Feuerwehr alarmiert, weil eine Bewohnerin eine Python auf einem Balkon entdeckt hatte. Die Feuerwehr ging zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass es sich um eine zweite Schlange handelt und brachte sie ins Tierheim.

Schlange lebt nun in Auffangstation, Behörde prüft Halterin

Die Polizei hörte sich daraufhin in der Umgebung um, um einen Zusammenhang zu prüfen und eine Gefahr für die Menschen in dem Wohngebiet auszuschließen. Die Python wurde der Behördensprecherin zufolge in eine Auffangstation für Reptilien gebracht und wird vorerst dort bleiben. Das Veterinäramt werde nun prüfen, wie die 21-Jährige die Schlange gehalten hat.

