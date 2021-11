Stand: 01.11.2021 14:36 Uhr Quarantäne: Regeln für Infizierte und Kontaktpersonen

Mit den steigenden Corona-Fallzahlen, steigt auch das Risiko, sich mit dem Virus anzustecken - gerade für ungeimpfte Personen. Um die weitere Ausbreitung der Pandemie nach den Ferien und im Herbst und Winter zu vermeiden, setzt das Land Niedersachsen auf Quarantäne-Regeln. Wie sich Menschen bei Symptomen wie Husten, Schnupfen und Fieber oder einem positiven Selbst- oder PCR-Test zu verhalten haben, ist in der sogenannten Absonderungsverordnung geregelt. Grundsätzlich gilt: Ist eine Person positiv getestet, muss sie unverzüglich 14 Tage in häusliche Quarantäne. Dies gilt auch für Kontaktpersonen - allerdings nur bis zu zehn Tage und nicht für Geimpfte und Genesene, sofern keine Symptome vorliegen. Wer als Kontaktperson gilt, wie lange die Absonderung dauert und welche weiteren Bestimmungen gelten, erfahren Sie in den Schaubildern.

